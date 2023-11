Raoul Toupane met la pression sur Antuno : « Nous avons besoin d’un coach mentalement fort ! »

Les attentes seront très fortes pour le remplaçant de Moustapha Gaye et nouveau sélectionneur des Lionnes du basket, Alberto Antuno (33 ans), officiellement installé, ce mercredi, par la fédération sénégalaise de basketball. Après avoir annoncé son arrivée dans la tanière des Lionnes, Raoul Toupane, le directeur technique national du basketball, a clairement fait comprendre que le technicien espagnol a été prévenu quant aux réalités particulières du basket sénégalais et sa spécificité pour ne pas dire son lot de tracasseries (problème de primes, retard de vol, couacs dans la préparation etc.) D’après le DTN, au moment de porter leur choix sur Alberto, il a été briefé dans ce sens, « Nous avons besoin d’un coach mentalement fort » a-t-il insisté tout en espérant qu’il sera à la hauteur des attentes.







