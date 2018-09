Ranérou Ferlo : « Nous attendons beaucoup de la deuxième phase du PUDC » (Dr Ibrahima Ka, Apr)

En quête de parrains pour son candidat, le Président Macky Sall, le Dr Ibrahima Ka, responsable politique à l’antenne de Vélingara de l’Apr a partagé avec les populations les réalisations du chef de l’Etat ; non sans assurer que 1000 signatures sont déjà collectées sur un objectif de 1500.

« Les réalisations du PUDC avec des dizaines de forages, le raccordement de Vélingara Ferlo à la RN3. Les projet, programmes et actions phares comme les bourses de Sécurité familiales, le financement des femmes, l’appui aux éleveurs lors de la soudure et des semences, ont fini de rallier mêmes les plus sceptiques à la cause du Président Macky Sall », a détaillé M. Ka.

De par sa position géographique, le département de Ranérou Ferlo qui se trouve entre 4 départements (Koungueul Koumpentoum Linguère Ranérou) de quatre régions différentes a encore besoin d’infrastructures. «Nous attendons beaucoup de la deuxième phase du PUDC, comme le bitumage de la route entre Taif dans le département Koungheul et Vélingara Ferlo avec la ligne haute tension le long de la route passant par Thionokh Sangue. Ceci nous permettra de résorber le gap par rapport au centre du pays », propose le responsable à l’Apr. Ce dernier souhaite aussi l’érection d’un« un hôpital de niveau 3 dans la zone dans lequel on peut tout faire : des analyses radiographies, des interventions chirurgicales, la pédiatrie, la gynécologie etc. »