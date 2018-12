Ranérou : Amadou Dawa Diallo du Parti de la réforme (PR) appelle à voter massivement pour le président Macky Sall

Aussitôt les signatures collectées, le Parti de la Réforme (Pr) s'est positionné sur la stratégie à adopter pour la présidentielle de février 2019. "On espère que Ranérou sera le premier département en valeur relative. Jusqu’ici, en terme de parrainage, Ranérou est le premier département à réaliser 112 % de son objectif, et pour la région de Matam 110%", se félicite Amadou Dawa Diallo, Secrétaire général du PR, qui a invité ses électeurs à voter massivement pour la réélection du président Macky Sall. Le responsable politique a demandé à ses troupes de "rester unis et déterminés" pour permettre au chef de l'État d'avoir un deuxième mandat.



En marge de la célébration de la Journée nationale de l'élevage, les membres du Parti de la réforme (Pr) ont tenu un grand meeting électoral, en réunissant les soutiens. Une occasion pour eux de rappeler les réalisations clés du président de la République, Macky Sall. Pour accueillir le Chef de l'État, plusieurs personnes se sont réunies, à l’appel de Amadou Dawa Diallo.



"C’est la première sortie officielle du président Macky Sall après son congrès d’investiture éclatant à Dakar Arena. Ce choix dénote l’intérêt que le président de la République porte pour le département. Ranérou est honorée d’avoir accueilli la 5ème édition de la Journée nationale de l’élevage", a-t-il dit.