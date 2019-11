Randonnée pédestre de la journée mondiale de l'enseignant : Sensibiliser sur l'éducation des filles

Le ministère de l’éducation nationale a organisé ce samedi 30 novembre, une randonnée pédestre pour célébrer la journée mondiale de l’enseignant et la journée nationale pour l’éducation des filles. Cette rencontre a été présidée par Mamadou Talla, Ministre de l’éducation nationale en compagnie du maire de la ville de Pikine, Abdoulaye Thimbo, avec la présence notable de toutes les inspections d’académie de la banlieue dakaroise… L’arène nationale a été le point de départ de cette randonnée pédestre et aussi l’arrivée de tous les 8000 membres qui y ont participé. Le thème de la journée a porté sur « Un partenariat fort, pour un espace scolaire sûr au service de l’éducation des filles : la jeune femme enseignante au cœur de l’action ». Cette rencontre a permis de bien mettre en valeur l’éducation des filles et d’encourager cette couche vulnérable à faire de l’éducation une priorité pour le développement du Sénégal.