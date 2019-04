Randonnée pédestre de la Confejes : « En français, s’il vous plaît ! Promouvoir la langue française... »

À l’occasion de la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports des pays de la Francophonie (Confejes), une randonnée pédestre a été organisée dans le cadre de la quinzaine de la francophonie devant le lycée John Fitzgerald Kennedy.

Le thème retenu est : « En Français, s’il vous plaît », afin de promouvoir à cette occasion la langue française.

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la quinzaine de la Francophonie qui coïncide cette année avec les festivités du cinquantenaire de la CONFEJES.

À en croire le secrétaire général de la Confejes, Bouramah Ali Harouna, cette randonnée est une contribution pour faire du sport et pas seulement pour des médailles, mais aussi pour d’autres avantages liés à la santé, à la convivialité, etc...