Randonnée pédestre de l'environnement : La plateforme "SAC" apporte sa touche pour "un Sénégal zéro déchet".

Le maintien du cadre de vie et la salubrité dans nos espaces restent des défis importants à relever pour les citoyens, selon la plateforme SAC ( simple action citoyenne). Ces membres ont tous volontairement de se joindre à la cause citoyenne pour contribuer au maintien de l'environnement. Pour Madjiguène Ndao, Sg de la SAC, cette initiative ne revêt aucune connotation politique, mais pour elle, "le plus important c'est l'implication de toutes les sensibilités quelles que soient les appartenances politiques, religieuses et autres...

Cet acte notable appelle aussi le comportement exemplaire que chaque citoyen devrait avoir vis-à-vis de son entourage, de son milieu naturel. C'est aussi l'avis du nouveau ministre de l'urbanisme et du logement, qui s'est réjoui de cette vision citoyenne et prône sa pérennisation.