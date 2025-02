Randonnée pédestre à Darou Khoudoss – Le député Ousmane Ciss interpelle les industries extractives : "Il faudra qu’elles fassent des efforts en matière de compensation, de réhabilitation et de contenu local..."

À l’occasion de la randonnée pédestre organisée ce samedi à Darou Khoudoss par l’Union des Jeunes pour le Développement de Darou (UJDD), le député Ousmane Ciss, deuxième vice-président de la commission Développement Durable et Transition Écologique, a profité de cette initiative pour plaider en faveur de la population locale.



"C’est une initiative qui vient à son heure, surtout dans un contexte où l’environnement constitue une priorité fondamentale. La dimension de cette randonnée réside dans son volet environnemental, car qui parle du département de Tivaouane parle généralement d’un département minier, et plus particulièrement de la commune de Darou Khoudoss, où l’on retrouve le fleuron de l’industrie avec la présence des ICS, de la GCO, mais aussi avec la prolifération de carrières. Vous-mêmes avez pu constater de visu que l’environnement ici est à la traîne, notamment en ce qui concerne la pollution", a-t-il déclaré.



S’adressant directement aux industries extractives, Ousmane Ciss a appelé à des efforts significatifs en faveur de la population. "C’est une occasion pour moi d’attirer l’attention de ces industries extractives implantées dans la commune de Darou Khoudoss. Il s’agit de leur faire comprendre que, même si le développement repose sur un tissu économique industriel fort, il est essentiel de concilier croissance industrielle et durabilité. Nous ne pouvons pas ignorer l’aspect durable de l’exploitation industrielle et minière. Il est donc impératif qu’elles fassent des efforts en matière de compensation, de réhabilitation et de contenu local, afin de répondre aux aspirations de la communauté de Darou Khoudoss", a-t-il conclu.