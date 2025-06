Randonnée de la FASEG : l’Amicale donne le ton d’une année sous le signe de la cohésion et du dynamisme

Ce dimanche , la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion (FASEG) a été à l'œuvre lors d'une randonnée pédestre inoubliable, organisée par une amicale plus unie que jamais. Sous la direction du doyen et des responsables de l'université, étudiants, enseignants et personnel administratif ont arpenté les sentiers dans une atmosphère conviviale et vivante, preuve que solidarité et dynamisme prévalent à la FASEG. Amadou Niang, responsable des relations extérieures, et Babacar Sadikh Mbaye, président de l'amicale, ont successivement mis en exergue l'importance de ces initiatives associant le sport à la convivialité et à l'implication communautaire. Avec l'appui du SAES, de l'HLM Fitness Club et de la Ligue Nationale des Randonnées, cette marche inaugure une année pleine d'initiatives marquantes et de rassemblements porteurs d'espoir pour l'ensemble de la communauté universitaire...