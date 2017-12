Randonnée Pédestre : L'ANPECTP marche contre la malnutrition

Une matinée d’investissement humain qui a rassemblé parents, acteurs et enfants venus célébrer la 10 ème édition de la semaine nationale de la petite enfance et des cases des tout petits. Une occasion saisie par la directrice et les acteurs afin d’attirer l’attention de toute la communauté sur les conséquences néfastes de la malnutrition.



À partir de la Place de l’Obélisque où a été donné le départ, les participants ont effectué leur parcours dans une ambiance bon enfant...