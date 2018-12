Ranch de Doly : Les ‘’5 orientations capitales’’ de Macky Sall pour le développement durable de l’élevage

L’élevage occupe une place de choix dans la politique de développement durable que le président veut dérouler. Pour preuve, quinze jours après la Journée nationale de l’élevage dont l’édition 2018 a été célébrée à Ranérou (région de Matam), Macky Sall a décliné les 5 orientations capitales pour le développement durable de l’élevage. Pour ce faire, il a lancé ‘’un appel à un engagement citoyen autour de ces dites orientations capitales.





Il s’agit de la protection sanitaire du cheptel qui est indispensable à la compétitivité du secteur; l’assurance bétail, un pilier de notre stratégie de protection sociale et de gestion des risques et catastrophes ; la troisième orientation est la culture fourragère pour assurer l’alimentation correcte du cheptel en vue d’améliorer la productivité du secteur ; l’organisation en société coopérative pour renforcer le dynamisme des associations d’éleveurs, (entrepreneuriat et le développement des métiers de l’élevage. Le remboursement des crédits à un niveau satisfaisant pour garantir l’efficacité et la pérennité du système de financement du secteur, demeure la 5ème orientation capitale du président Sall.