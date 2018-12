Ranch de Doly : L’appel solennel de Macky Sall à l’endroit des populations

Le pari de la réhabilitation étant gagné, il nous reste à relever le pari de la gestion rentable, de l’entretien et de la maintenance des infrastructures, a déclaré le président Macky Sall, à la cérémonie d’inauguration des travaux de rénovation du Ranch de Doly. Très satisfait du travail qui a été fait, le chef de l’Exécutif a réaffirmé sa ‘’volonté de faire du Ranch de Doly le fer de lance d’un secteur de l’élevage, moteur de la transformation structurelle pour notre économie’’.



Concernant le mur de clôture du site d’une superficie de plus de 87 500 hectares, il dira : ‘’C’est une œuvre gigantesque. Il est extrêmement rare, si ce n’est la Grande muraille de Chine, de trouver dans le monde un espace aussi important qui fait l’objet d’une clôture globale’’.



‘’J’ai engagé la réhabilitation du Ranch de Doly pour un coût de 6 milliards en ce qui concerne la clôture et les infrastructures connexes, en mettant l’accent sur un mur construit sur un linéaire de 125 Kms, la construction de logement gardiens, mais aussi de locaux de la sécurité. La gendarmerie sera présente ainsi que tous les services de l’État nécessaires à la sauvegarde du Ranch, de son écosystème et de sa biodiversité. 9 bâtiments à usage de bureau et de logements. Dans la même lancée, le Pudc a réalisé des pistes longues de 130 km, un forage de 230 m3/heure de débit avec un château d’eau de 1000 m3 et un réseau d’adduction d’eau de plus de 70 Km avec 89 abreuvoirs’’, a précisé le président Macky Sall.



Parallèlement, poursuit-il, le Pudc a permis l’installation d’une ligne haute tension qui sera étendue à tous les villages environnants pour veiller à la sécurisation des personnes et des biens ainsi qu’à la préservation durable du potentiel agro-pastoral du Ranch. Il est mis en place un service de l’élevage, une brigade des Eaux et forêts, une brigade spéciale de gendarmerie qui sera renforcée pour lutter contre l’insécurité’’.