Ranch de Dolly : Le feu a ravagé 45 ha.

Un feu de brousse d'une rare violence s'est déclaré ce lundi au ranch de Dolly.

L'incendie selon des sources contactées par Dakaractu, a fait des dégâts énormes.

Même si on ignore l'origine de l'incendie, 45 ha ont été touchés par les flammes.

Selon le directeur du ranch Mamadou Ba, "les agents des Eaux et Forêts en collaboration avec les populations ont réussi à éteindre le feu. Et une équipe est restée pour protéger le tapis herbacé."

Informé, le ministre de l'élevage et des productions animales, Samba Ndiobène Ka, qui était en tournée il y'a quelques jours dans le Sénégal oriental pour s'enquérir de la peste équine qui est en train de décimer le cheptel, s'est déplacé avec son équipe pour constater de visu les dégâts causés par l'incendie...