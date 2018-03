Ramatoulaye Ndaw, coordinatrice de la CAPE : « Il faut que les parents attachent du prix à ce que les enfants soient dans de meilleures conditions! »

Un atelier de validation et de partage s’est tenu ce matin avec l’ensemble des acteurs et partenaires concernés par la question, pour valider et adopter le plan d’action mais aussi proposer un plan de financement.

Selon Ramatoulaye Ndaw, coordinatrice de la CAPE et conseillère du président de la République Macky Sall, la sécurité des biens et des personnes est une priorité pour le gouvernement Sénegalais, surtout celle des enfants. Cependant, il y a une question centrale qui est la responsabilité parentale, car nous sommes dans un monde en évolution et il faut que les parents attachent du prix à ce que les enfants soient dans de meilleures conditions et une surveillance totale. De plus, même si le gouvernement pose des actes pour protéger les enfants, les collectivités locales, communes et parents doivent tous veiller à l’intérêt supérieur des enfants.