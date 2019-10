Ramatoulaye Diagne Mbengue : « Depuis mon arrivée à de l'université de Thiès, il n' y a pas eu un seul licenciement »

Les récentes sorties par voie de presse des employés de l'Université de Thiès accusant le recteur Ramatoulaye Diagne Mbengue d’avoir procédé à des licenciements "abusifs" sont démenties par cette dernière. En marge de la cérémonie de la 4 ème édition de l'école de la météorologie et de l'espace, Ramatoulaye Diagne Mbengue a balayé d'un revers de main toutes ces accusations. "Depuis mon arrivée à l'université de Thiès, il n' y a pas eu un seul licenciement", a-t-elle précisé.

À l'en croire, M. Sokomo puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'a pas été licencié, il a juste été relevé de ses fonctions de directeur du patrimoine. D'après Ramatoulaye Diagne Mbengue, "il relève du management de savoir à quel endroit placer les agents. Aujourd'hui, je me rends compte que je ne peux plus le placer à ce poste". Revenant sur la rencontre, Madame le recteur de l'Ut, d'indiquer que " c'est important pour l'Université de Thiès d'organiser un événement de cette envergure. Car, il s'agit de parler de météorologie et de l'espace avec toutes les implications pour une maitrise de notre environnement. C'est une rencontre scientifique dont les effets sont extrêmement importants. À l'université de Thiès, nous sommes en train de mettre en place une culture de l'organisation de rencontres scientifiques".