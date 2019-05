Ramadan et Solidarité à Kolda / Abdoulaye Bibi Baldé, DG de la Poste : « Les problèmes ne manquent pas à la Poste, mais nous allons nous y mettre... »

« Nous savons que les problèmes ne manquent pas, mais nous allons tout faire pour relever les défis. En ce sens, le numérique qui avait bouleversé la Poste ne doit pas être vu comme une menace, mais plutôt comme une opportunité. Maintenant, la Poste est une grande responsabilité qu’on nous a confiée et nous allons l’assumer pleinement. Je remercie le président Macky Sall pour la confiance qu’il m’a renouvelée en me portant à la tête cette institution. Je pense bien que c’est la 5e fois qu’il me renouvelle cette confiance, grâce aux populations de Kolda. » Tels sont les propos de Abdoulaye Bibi Baldé lors de la traditionnelle distribution de sucre par la municipalité.



Le tout nouveau DG de la Poste et maire de Kolda, accueilli en grande pompe ce weekend, a offert un package de lots aux populations à l’occasion de ce mois béni du Ramadan.



À en croire Abdoulaye Bibi Baldé, « c’est une tradition que nous perpétuons pour accompagner nos populations. Dans cet élan de solidarité, nous avons 5T 500 kg de sucre, 4T 500 kg de riz, 300 packages d’eau, 500 packages de dattes, 500 gilets et 500 casques. Et cette année, nous avons élargi les cibles en ajoutant tout le monde, notamment les couches les plus défavorisées. Aujourd’hui, toutes les couches de la ville sont touchées : l'association des handicapés, le troisième âge, les transporteurs, les taxis jakarta entre autres. En ce mois béni de partage, nous le faisons pour tout le monde. »



Restant sur la sécurité routière, il précise : « nous avons associé cette année les jakartamen en leur offrant des gilets et des casques afin de les sensibiliser sur les dangers de la circulation. Nous avons constaté qu’il y a beaucoup d’accidents sur nos routes, raison pour laquelle nous devons redoubler de vigilance. C’est ce qui explique d'ailleurs notre don en vers les jakartamen », expliquera-t-il.



De son côté, le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural Mousa Baldé, président du Conseil départemental de Kolda, a offert 4 tonnes 500 kg de soukeurou koor aux conseillers départementaux et à tous les agents (150) émargeant au Conseil départemental et aux 15 communes. Pour finir, un grand ndogou a été offert chez lui...