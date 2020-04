Ramadan et Covid-19 : Me Bassirou Ngom soulage les ménages nécessiteux de Niakhar

Après avoir offert du gel et des masques à la police et à la gendarmerie de Fatick, un geste hautement apprécié par les intéressés qui ont ainsi promis de veiller toujours scrupuleusement à l’ordre pour éviter que le virus ne se propage au Sénégal, le responsable politique à Niakhar, Me Bassirou Ngom, a apporté son assistance aux populations démunies.

Dans son fief de Niakhar (Région de Fatick), il a apporté son aide aux familles et ménages qui en ont le plus besoin. C’est ainsi que plus de 15 tonnes de riz, 500 bidons d’huile soit 2.500 litres et 2 tonnes de sucre seront distribués à la population dans la plus grande transparence. Ceci, selon Me Ngom pour accompagner les populations dans le cadre de la lutte contre le virus Sars Cov 19. « Cette pandémie nous concerne tous et nous devons, ensemble, main dans la main, sensibiliser et conscientiser tout en pratiquant les gestes barrières. Je profite de l'occasion pour souhaiter à toute la communauté musulmane un bon début de Ramadan 2020 », a-t-il dit pour finir.