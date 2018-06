Ramadan à l’Hôpital El Hadj Ibrahima Niass : Le social au service des malades

Le mois de ramadan est connu pour être un mois de partage et de solidarité. Et ceux qui sont dans les hôpitaux ne sont pas oubliés. À Kaolack, à l’hôpital El Hadj Ibrahima Niass, un ndogou a été offert aux malades et aux accompagnants de malades. Ce geste de Babacar Sheidiya Sokhna, jeune leader et responsable de l’AFP s’inscrit dans la logique édictée par ce mois qui incombe à tout musulman d’aider son prochain. Un élan de solidarité initié depuis des années pour venir en aide aux couches les plus vulnérables de la région de Kaolack. Le président du mouvement « And Dolel Babacar » a mis à profit cette tribune pour appeler les jeunes de Kaolack issus de tous les partis politiques à s’unir autour de l’essentiel pour le développement de la région. Babacar Sheidiya Sokhna qui a également lancé «Jappo tolanetiwate », actionne le levier pour la réélection du président Macky Sall en 2019.