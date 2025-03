Ramadan à Mbane / Travailler sous la chaleur et la faim pour survivre : le combat de la population précarisée...

En dépit de la difficulté du travail, ces jeunes ne se lamentent pas. Ils sont conscients que s'ils ne se réveillent pas de bonne heure, ils courent le risque de ne pas terminer leur journée professionnelle. Dès sept heures du matin, ils commencent une session de travail intense de deux heures, sous le regard attentif des machines prêtes à acheminer leur moisson. Femmes, jeunes et même les plus âgés sont tous présents, solidaires dans leur combat pour la survie. À 14 heures tapantes, après avoir terminé leurs tâches, chacun regagne son domicile, épuisé et généralement sans une minute pour se reposer. Ceci est dû au fait que les activités persistent dans les villages voisins, situés à plus de 15 km d'ici.



Néanmoins, en dépit des défis, ces travailleurs font preuve d'une résilience exemplaire. Tandis que quelques jeunes à Dakar expriment régulièrement leur mécontentement face à leurs conditions d'existence, ceux de Mbane, quant à eux, mènent une vie honnête en gagnant leur pain. Leur situation est édifiante : en dépit de la chaleur, de la famine et du manque de moyens, ils se lèvent tous les jours, déterminés à surmonter tous les défis pour gagner leur subsistance. Si les exigences sont importantes, leur détermination à œuvrer et à répondre à leurs besoins illustre une persévérance exemplaire.