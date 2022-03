Ramadan / Serigne Abdou Fatah Sall dégage un montant de 33 000 000 FCFA à titre de Zakaat

À quelques jours du Ramadan, le vice-président de l’ONG Alkhayria, Serigne Abdou Fatah Sall, vient de voler au secours des démunis et des imams de beaucoup de mosquées du Sénégal en mettant à la disposition des familles et Imams, des kits et de l’argent, ce samedi 19 mars. La cérémonie officielle de remise des dons a eu lieu à l’immeuble Serigne Abass Sall. C’était en présence de beaucoup d’Imams et pères de famille, et des bénéficiaires. « Nous comptons distribuer plus que ce que l’on distribuait l’année dernière. Un montant de 33.000.000 FCFA pour la zakaat, 15 tonnes de dattes et 50.000 kits Ramadan seront distribués », déclare le vice-président de l’ONG, Serigne Abdou Fatah Sall.



Cette remise de don s’inscrit dans le cadre de la campagne Ramadan dans un contexte marqué par une injustice sociale. L’ONG Alkhayria, a donné à chaque imam un chèque, plus un kit ramadan d’une valeur de 50.000 FCFA