Ramadan : Les injonctions du président Macky Sall au ministre du Commerce.

Lors du Conseil des ministres de ce 6 Avril 2022, le président Macky Sall a revêtu ses habits de père de famille et délivré de bonnes instructions dans le contexte du ramadan et du carême.



« Le Chef de l’État demande au ministre du Commerce et des Petites et moyennes entreprises, de prendre toutes les dispositions pour un approvisionnement normal des marchés en denrées et produits de première nécessité, selon les prix officiellement fixés », lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi.



Le Chef de l’Etat exhorte, par ailleurs, Aminata Assome Diatta à renforcer la promotion du Consommer local et à asseoir, avec les acteurs, la transformation et la valorisation des céréales locales.