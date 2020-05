Ramadan : La Haute autorité du Waqf et l’Ong Direct Aid Society au chevet de 500 ménages.

Oulimata Diop, la Directrice générale de la Haute autorité du Waqf (Haw) a présidé ce lundi 11 mai 2020, une cérémonie de distribution de kits alimentaires à des populations de Dakar. Une action de solidarité de la structure qu’elle dirige en collaboration avec l’Ong Direct Aid society qui va profiter à 200 ménages Dakarois.



C’est avec l’appui de leur partenaire, qu’un certain nombre de familles ont été ciblées. Des ménages qui vont profiter de leur aide, a précisé la Directrice générale de la Haw. Ainsi, après des ménages vivant à Fatick et d’autres habitant Dakar, 200 autres familles Dakaroises et 300 du département de Koungheul (région de Kaffrine) ont été ciblées. La distribution de ces kits de denrées alimentaires a débuté ce matin dans les locaux de la Haw sis à la Cité Keur Gorgui et c’était en présence de Mohamed Sneiba, Dg l’Ong Direct Aid society.



Ce dernier dans ses propos, a relevé que cette activité entre dans le cadre de la distribution de vivres dans le mois béni de Ramadan. ‘’C’est une activité qui cible 4 000 ménages à travers 4 régions du Sénégal. Sur ces 4 000 ménages ciblées, 500 l’ont été avec notre partenaire qu’est la Haute autorité du Waqf’’, a confié M. Sneiba.