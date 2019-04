Ramadan : L'ASPA annonce la date du 06 mai pour son démarrage

Le démarrage du mois béni est annoncé pour lundi prochain.

Dans un communiqué, l'Association Sénégalaise pour la Promotion de l'Astronomie (ASPA) explique que la conjonction lunaire aura lieu le 04 mai à 22 h 46 minutes Gmt.

À en croire le président de l'organisation scientifique, Maram Kaïré, ce moment marque le déclin d'un tour de la lune autour de la terre et le début d'un nouveau tour. À cet effet, il précise que la lune se couchera avant le soleil et ne sera pas visible ce jour.

Par contre, il rassure sur la visibilité du croissant lunaire, le dimanche 05 mai d'autant que l'astre se couchera 40 minutes après le soleil, à 20 h 07 mn précisément, renseigne le président de l'ASPA.

Avec un ciel clair et dégagé, le croissant sera observable le dimanche à partir de 19 h 45 mn à une altitude de 6 degré au dessus de l'horizon avec 1% de surface éclairée et une élongation de 11,3 degrés explique Maram Kaïré.

Dans la soirée du dimanche, la lune sera âgé d'un jour et 20 h ce qui, d'après les astronomes, va faciliter la scrutation lunaire partout à travers le Sénégal.

Le croissant lunaire se couchera 21 h 02 mn après un long laps de temps dans le ciel, informe le document.