Ramadan 2022 à Kolda : le maire Mame Boye Diao appuie les populations en denrées alimentaires.

Ce ne sont pas moins de 65 tonnes de riz, 10 tonnes de sucre et des céréales que le maire a mis à la disposition des populations en ce mois béni du Ramadan. Mais dans ce lot de soutien, les couches vulnérables notamment les lépreux, les handicapés occupent une place de choix. À cet effet, Mame Boye Diao a procédé à la remise symbolique de ce soutien ce samedi 16 avril. D'après le maire, cette action s'inscrit dans la continuité des œuvres de l'institution municipale.



À en croire Mame Boye Diao " en ce mois béni de Ramadan, nous accompagnons les populations de la commune pour faire face au Ramadan. Mais ceci entre aussi dans le cadre de nos activités passées qui restent le soutien des populations. Et ainsi, après avoir soutenu celles de la commune, nous allons étendre nos actions pour les populations du département."



Il faut rappeler que le maire a apporté son soutien à la communauté catholique pour les fêtes de Pâques.

Cependant, il soutient que " les couches vulnérables, notamment les lépreux et les handicapés ont une attention particulière dans cet appui social..."