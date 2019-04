Rallye SANDURO YAMAHA : 6 km de motocross à travers les dunes atypiques du Lac rose

Les dunes atypiques et sinueuses du lac rose accueilleront la SANDURO YAMAHA deuxième édition du genre au Sénégal, ce dimanche 28 avril 2018 à partir de 11h. Une course de moto tout-terrain d’une durée totale de 2H30 sur un circuit de 6 km de sable, avec des passages dans les bois, sur la plage... Cette course devrait être le rendez-vous exceptionnel pour les sportifs de haut niveau venant de divers pays. Une cinquantaine de pilotes devraient prendre part à l'événement, dont une quinzaine de Sénégalais. La Mauritanie, le Mali, la Côte d'Ivoire, la France et autres d'autres pays de la sous région sont également attendus.

Le Sanduro Yamaha 2019 aura pour thème « l’esprit bon enfant, au coeur du succès ». À part la compétition de motocross, se dérouleront des animations inédites pour les petits et les grands avec entre autres un essai de la Yamaha PW50 pour les enfants de 4 à 7 ans. L’évènement phare de cette année est la participation exceptionnelle du pilote officiel YAMAHA Rallye Raid, le Français Adrien Van Beveren, triple champion de l’Enduropale du Touquet, 4ème du Rallye Dakar et vainqueur du Merzouga Rallye du Maroc.