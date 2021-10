Ralliement politique : Moussa Sané, ex coordonnateur du Monep rejoint Doudou Kâ et Pastef l'exclut du parti.

Doudou Kâ pioche-t-il dans les eaux de Pastef d'Ousmane Sonko? En tout cas tout porte à le croire. Car le coordonnateur des enseignants patriotes du département de Bignona a quitté le Pastef pour déposer ses baluchons dans le Grand Sénégal de Doudou Kâ.



Un gros coup réussi par le DG de l'Aibd à moins d'une semaine de la bagarre rangée entre partisans de Doudou Ka et de Sonko à Ziguinchor.



Titillant ses ex collaborateurs, Moussa Sané de dire « le patriotisme ne doit pas être un slogan, mais doit se traduire par un projet de société qui part de la famille à la nation en passant par les quartiers et les collectivités territoriales. Le seul projet présenté et capable de changer la ville de Ziguinchor, c'est celui du président Doudou Ka, Ziguinchor la ville du futur… », fait-il savoir.



Le mouvement national des enseignants patriotes dans un communiqué, taxe son ex coordonnateur de Ziguinchor de monnayer son patriotisme par des ressources financières. « Nous voulons informer tous les patriotes, notamment ceux de Ziguinchor que Moussa Sané n'est plus le coordonnateur départemental de Monep Ziguinchor. Car il a été reçu par Doudou Kâ. Il aurait reçu une importante somme d'argent et la proposition de plusieurs avantages et serait dans la dynamique de jeter le discrédit sur la bonne marche du parti en plein essor dans la zone », contre-attaque le Pastef...