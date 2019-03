Ralliement du lutteur de Guédiawaye à Macky Sall : Tapha Boudiou défend Balla Gaye 2

Tapha Boudiou, membre du staff de l'Ecole de Lutte Balla Gaye de Guédiawaye revient sur les accusations à l'endroit de leur lutteur vedette. Ses détracteurs parlent de ralliement politique pour la cause du candidat réélu récemment, le président Macky Sall. Le manager de Balla Gaye 2 considère que ce dernier a toujours été un intermédiaire pour la cause de la paix en Casamance et ce, depuis le temps de Abdoulaye Wade. Il ne manquera pas d'ajouter que tout un chacun a aussi le droit de faire de la politique.