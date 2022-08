Ralliement de Pape Diop (Bokk Gis-Gis) à la mouvance présidentielle : les libéraux de Kolda dénoncent

Le ralliement de l’ex président de l’Assemblée nationale, Pape Diop (Bokk Gis-Gis) n’est pas une « surprise » pour les libéraux de Kolda. Ainsi, le secrétaire général de la fédération départementale du Pds, Ndiogou Dème, s’indigne du rapprochement de ce dernier avec la mouvance présidentielle.



Sans détours, Ndiogou Dème crache ses « vérités crues » à l’endroit du président de Bokk Gis-Gis : « ce n’est pas une surprise pour nous. Tout le monde a constaté son mutisme au lendemain de la déclaration des résultats. Nous pensions qu’il allait continuer d’être dans l’opposition comme Thierno Alassane Sall qui a déclaré rester dans l’opposition. Mais Pape Diop a mis tout le monde dans un suspens pendant une semaine. C’est pourquoi, en tant qu’ancien frère de parti, j’ai compris qu’il n’allait pas être avec l’opposition. Mais malheureusement, il a raté le train de l’histoire en rejoignant le camp présidentiel. »



Monsieur Dème voit ce rapprochement comme une « trahison » et un coup de « poignard » au dos du peuple de la part de l’ex maire de Dakar. Selon lui, il aurait pu écrire une nouvelle page dans l’histoire politique du Sénégal en se rangeant du côté de l’opposition. Mais malgré son rapprochement avec le pouvoir, il ne pourra éviter une cohabitation à l’Assemblée nationale, car il y aura forcément des députés qui voteront pour l’opposition.



Dans la même lancée, il poursuit : « il ne faudrait pas avoir peur du changement et de la nouveauté. Ce n’est pas parce que nous allons vers une cohabitation aujourd’hui, qu’il y aura une instabilité politique dans le pays. Le Sénégal a su traverser beaucoup de situations sur le plan démocratique. D’ailleurs, en essayant la cohabitation, on aurait pu gagner une expérience démocratique qui pourrait servir notre pays dans le futur... »



D’ailleurs, rappelle-t-il : « Pape Diop est de l’opposition avec un discours d’opposant. Depuis 2017, il avait déclaré clairement fustiger le régime de Macky Sall. Et avec ce discours d’opposant, il m’avait rassuré à cette époque. Et d’un coup, il vient remettre son discours d’opposant en cause pour se ranger derrière Macky Sall. C’est ce retournement de situation que je n’arrive pas à comprendre de lui… »



Dans cette lancée, il précise : « la fédération départementale du Pds est déçue et remontée contre cette décision de l’ex maire de Dakar qui a raté complètement le train de l’histoire politique du Sénégal... »