Ralliement à la Coalition Madické 2019 : Ibou Yagou Ndiaye de L2M et Amadou Datt "renforcent les rangs" de Madické Niang

Ayant au sein de sa coalition plus de 10 candidats déclarés, l'ancien collaborateur du "pape du sopi" élargit son périmètre pour faire face à la grande coalition de Benno Bokk Yaakaar.

Ibou Yagou Ndiaye de L2M est venu cet après midi confirmer sa volonté de s'allier à cette coalition de l'avocat car, poursuit-il, "il est le candidat idéal pour un changement transformationel et ayant la même vision que lui". Un autre allié, Amadou Datt de "Credi", s'est lui aussi joint à la vision de l'ancien ministre des affaires étrangères. Une alliance qui renforce ses bases, selon Madické Niang, dans une période où, conclut-il, il est plus que jamais important d'unir les forces pour faire face à un régime qui a perdu ses repères...