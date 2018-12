Ralliement à Sonko : La jeunesse départementale de l'Ucs de Thiès met les points sur les « i »

Et c'est le responsable départemental des jeunes de l'Union Centriste du Sénégal (UCS) de Thiès, par ailleurs membre du comité exécutif dudit parti, qui est monté au créneau pour apporter la réplique, à la suite du ralliement de " soi disant cadres de l'Ucs" au niveau de Pastef.



Venu visiter le bureau de Dakaractu Thiès, Mr Boucounta Mbaye a tenu à éclairer la lanterne de l'opinion sur cette affaire en déclarant qu'aucun cadre n'a quitté jusque là l'Ucs pour rejoindre le Pastef de Ousmane Sonko. Et que ceux qui s'agitent ne sont plus des centristes, car nombre d'entre eux ont quitté l'Ucs depuis 2014.



Dans la même foulée, Mr Mbaye s'est voulu aussi rassurant par rapport à la position du département de Thiès sur le choix de son parti de rejoindre la mouvance présidentielle. À le croire, " Thiès est derrière le président Abdoulaye Baldé pour réélire le président Macky Sall au soir du 24 février 2019"...