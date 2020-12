Ralliement : Le mouvement Kolda debout dépouille l’ACT d’Abdoul Mbaye…

Le mouvement Kolda debout a pêché un gros poisson dans les eaux du parti ACT d’Abdoul Mbaye ce dimanche 06 décembre. Il s’agit de madame Baldé née Kadidiatou Boiro désormais ex coordonnatrice du parti ACT à Kolda avec ses militants et sympathisants qui ont rejoint les rangs du mouvement Kolda debout. Ainsi, ce mouvement et son président Abdourahmane Baldé alias Doura viennent de porter un coup rude à ce l’ex premier ministre Abdoula Mbaye, désormais orphelin au Fouladou.



À en croire Kadiatou Boiro, ex ACT : « je rallie le mouvement Kolda debout pour plusieurs raisons. Nous avons longtemps cheminé avec mon ex parti (ACT) sans succès et sans issue heureuse. Et si aujourd’hui, j’ai trouvé un accord avec ma base c’est parce que Monsieur Abdourahmane Baldé est un produit rare. Mais surtout sa politique est marquée par des actions concrètes de développement car il ne verse pas dans le sensationnel. Nous rallions aussi par l’idée concrète de développement qui anime ce monsieur. Et plus loin encore, il est dans la constance et la dynamique faisant de lui un modèle phare de la jeunesse. »



Tous les militants (ACT) ralliant le mouvement Kolda debout qui se sont succédé à la tribune ont tous salué leur adhésion dans le mouvement kolda debout. Et à ce titre, ces derniers entendent massifier le mouvement dans leurs bases respectives : « nous ne voulons plus être utilisés par des politiciens véreux mais plutôt par des hommes honnêtes comme Doura. Un homme qui lie l’acte à la parole ».



Prenant la parole, Abdouramane Baldé dit Doura, président du mouvement, d'annoncer : « je me réjouis de ce meeting de ralliement vu l’engouement des gens pour notre cause pour la cité. Aujourd’hui, si Kadidiatou Boiro et Cie ont décidé de quitter un parti politique pour nous rejoindre c’est parce qu’ils ont été convaincus par nos œuvres concrètes. Et en ce sens, je ne ménagerais aucun effort pour la réussite de notre compagnonnage. Et ensemble nous allons construire un Kolda nouveau et votre engagement est une grande fierté pour nous… »



Avant de se rendre à ce ralliement, monsieur Baldé a rendu visite aux fidèles catholiques de la paroisse de Saint Augustin du quartier Médina Chérif. Ces derniers ont été rassurés par l’oreille attentive de Doura à leurs doléances concernant la construction de l’habitat de l’Abbé en chantier, du mur d’enceinte et d’une école dédiée aux enfants. Occasion saisie par ces derniers de se féliciter de cette visite du président du mouvement Kolda debout accueillie avec beaucoup d’espoir...