Ralliement : La responsable des jeunesses féminines de Agir rejoint l'APR et Ciré Dia

Le Dg de la Poste n'en finit plus de faire rallier à l'Apr les responsables des partis de l'opposition. Et la dernière en date est celle de Momy Badiane, responsable nationale des jeunesses féminines du Mouvement Agir qui a décidé de quitter Thierno Bocoum pour rejoindre l'APR derrière le Directeur général de la Poste Siré Dia. Mommy qui a officialisé son adhésion au mouvement "And Ak Siré Fallat Macky" a, avec ses camarades, promis d' œuvrer désormais pour la réélection du président Macky Sall dès le premier tour de la Présidentielle de Février prochain.