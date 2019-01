Ralliement : Aliou Sall accueille à l’Apr les 97 antennes des «Amazones de Karim Wade »

C’est un coup dur pour Karim Wade! Après l’invalidation officielle de sa candidature par le Conseil constitutionnel, pour la présidentielle, ce sont les 97 antennes de ses « amazones» sur le territoire national qui ont décidé de lui tourner le dos. Avec à leur tête leur coordonnatrice nationale, Ngoné Fall, ces responsables ont rejoint hier l’APR par le biais du maire de Guédiawaye Aliou Sall.



« Vous êtes plus qu’un mouvement, vous avez la taille d’un parti politique. Je consens que vous êtes d’un apport de taille pour l’Alliance pour la République », a dit Aliou Sall après ce ralliement. « C’est une décision difficile que vous avez prise en ce moment historique. Une élection n’est jamais gagnée d’avance, et je ne fais pas partie de ceux qui négligent une élection. Lorsque l’on me présente une seule personne susceptible de nous rejoindre, je ferais mon possible », a-t-il ajouté.



« Le président informé de cette adhésion, essayera de vous recevoir si le temps le lui permet ou alors une autre personnalité », a-t-il aussi promis.



« Ngoné Fall et ses brillantes amazones sont désormais avec nous par conviction, et pas pour autre chose. Au Sénégal, on a tendance à dire lorsque des gens nous rejoignent qu’ils ont été corrompus. Ici, les relations qui nous unissent sont celles de gens de bien. Et c’est cette franchise qui va faire que l’on va vous accompagner comme il se doit », a conclu le coordonnateur de l’APR à Guédiawaye.



Le deuxième Questeur de l’Assemblée nationale Awa Niang, la députée Ndèye Fatou Diouf, Néné Fatoumata Tall, la responsable des femmes de l’APR à Guédiawaye, Cheikh Déthiélaw Seck, les imams et beaucoup d’autres autorités de la commune ont pris part à cette rencontre.