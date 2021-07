'Rajeunissement' du parti, son intérêt à diriger l'AFP, la vision du SG Moustapha Niasse : Le Dr Malick Diop se prononce.

L’Alliance des forces de progrès (AFP) vient de célébrer ses 22 ans dans le milieu politique. Un parti qui regroupe de nombreux cadres à l'image du Dr Malick Diop par ailleurs, porte-parole du parti.



Interpellé sur la question du renouvellement du parti qui va passer par le changement de son Secrétaire Général, Moustapha Niasse, ce dernier, dans l'Entretien sur Dakaractu, est revenu sur les étapes qui ont abouti à ce rajeunissement qui bénéficiera toujours du coaching et des conseils avisés de l'actuel Secrétaire Général, qui demeure membre à part entière du parti. "Moustapha Niasse, même s'il ne reste plus SG, va accompagner le noyau qu'il a lui-même fabriqué", dira Malick Diop.



Pour le directeur général de l'ASEPEX, "le mérite du président Moustapha Niasse c'est le fait d'avoir créé une belle brochette de leaders."



Pour le fonctionnement du parti, le Dr Malick Diop estime que "le mode de fonctionnement à l'Afp est tout autre : "peut être que dans les autres partis, chacun manifeste son désir de diriger telle ou telle instance. Mais au niveau de l'AFP, tout part de la base jusqu'au bureau politique. Dans l'Alliance des forces de progrès, il y'a plusieurs leaders. Donc, l'objectif du SG Moustapha c'est d'avoir des leaders qui vont constituer une équipe et continuer le travail qu'il a déjà entamé. Pour le Dr Malick Diop, le plus important, c'est la vision du SG Moustapha Niasse qui est à porter...