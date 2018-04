Raffermissements des liens entre le Sénégal et la Gambie : Les journalistes sportifs montrent la voie

L'association nationale de la presse sportive du Sénégal est invitée par son homologue gambien à un match amical samedi prochain à Banjul.

Selon le président de l'ANPS, Abdoulaye Thiam que nous avons joint au téléphone, "l'objectif est raffermir les liens entre les populations unies par des liens de sang. Les présidents Adama Barrow et Macky Sall sont dans cette dynamique. Les Gambiens et les Sénégalais sont des frères et des soeurs. Chaque année les deux associations s'invitent mutuellement lors de leur gala annuel. Ce qui est apprécié jusqu'au niveau de l'association sportive africaine voire mondiale".

Et d'ajouter, " cette année, le président Musa Sise (président de l'association nationale sportive de la Gambie, Ndr) a demandé qu'on joue un match. Nous avons trouvé l'idée très pertinente en réunion de comité directeur. Et depuis lors, le coach de l'Anps Amedine Sy est en regroupement fermé (éclats de rire). Donc que nos amis Gambiens sachent que les journalistes sénégalais prennent très au sérieux cette rencontre. "

En tout cas, au niveau de Dakaractu, nos reporters seront de la partie.