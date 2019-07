Raffermissement des relations économiques et commerciales avec le Sénégal : Le Burkina Faso organise ses 3èmes journées économiques.

Son Excellence Monsieur Jacob Ouédragro, ambassadeur du Burkina Faso au Sénégal, a tenu une conférence, ce jeudi 03 juillet à l’ambassade du Burkina Faso au Sénégal. Une rencontre qui avait pour objectif de parler de l’organisation de la 3ème édition des journées de promotion économique et commerciale (JPEC).

Selon l’ambassadeur, ces journées visent à renforcer les relations entre le Burkina Faso et la République du Sénégal, à travers la découverte et la promotion d’opportunités que présente le Burkina, à l’attention des opérateurs économiques du Sénégal et la Diaspora burkinabé vivant au Sénégal. À ce titre, l’objectif de ces journées est de promouvoir des activités économiques, commerciales et culturelles du Burkina Faso en République du Sénégal afin de contribuer à raffermir ces liens d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays. Cette 3ème édition qui débutera le 08 juillet prochain portera sur le raffermissement des relations économiques et commerciales entre le Burkina et le Sénégal.