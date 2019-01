Racisme-FC Barcelone : Wagué suspendu 4 matchs

C’est le monde à l’envers. A croire que les dirigeants du football en Europe ne comptent pas vraiment bouter le racisme hors des stades malgré les cris d’orfraie pour feindre un soutien digital à un Kalidou Koulibaly, sans jamais prendre des sanctions envers les vrais coupables. Victime d’insultes racistes d’un supporter qui n’a visiblement pas sa place dans un stade de football, le jeune (20 ans) international sénégalais Moussa Wagué, fait doublement les frais de sa réaction (il avait frappé le supporter). Déjà expulsé lors de ce match du Barça B, le défenseur des «Lions» vient de se voir infliger une suspension de quatre matches tandis que le supporter qui non seulement refusait de lui rendre le ballon sur une rentrée de touche mais en plus proférait des insultes racistes, s’en tire à bon compte. Pourtant, Wagué s’était déjà confondu en excuses après le match, tout en signalant que son geste venait qu’il a fait « l’objet d’insultes répétées et des chants racistes qui ne doivent jamais être tolérés dans un terrain de foot. » Le Barça, qui comptait l’intégrer à l’équipe première, va faire appel