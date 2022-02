Racine Talla sur les 72h de manifestations à l'honneur des Lions : « Ce partenariat fécond entre la RTS et SD Consulting est totalement mérité... »

A travers une collaboration pour la commercialisation, l’installation et l’organisation de Fanzones durant la Coupe d’Afrique des Nations 2022 qui s'est déroulée au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022, la Radio Télévision Sénégalaise (Rts) et Sd Consulting ont bouclé la boucle de cette compétition, hier avec un concert animé par Wally Ballago Seck à l'honneur des Lions de la Téranga, champions d'Afrique.



Le directeur général de la Rts, Racine Talla qui s'est présenté à cet ultime hommage post-compétition, s'est félicité de ce partenariat avec son mandataire, la société Sd Consulting, qui a été d'ailleurs, bien mérité par les Lions de la Téranga qui nous ont gratifié de bonheur en nous livrant notre premier trophée Africain le football masculin.



« Nous avons vu le monde qu'il y'a à cet hommage pour les Lions. C'est pour couronner ces 72h de manifestations à l'honneur des Lions. C'est tout à fait mérité. "Kou def Lou Reuy, Am Lù Reuy", dira le directeur général de la Rts tout souriant en descendant le Podium où il a été félicité et remercié en même tant que son partenaire Sd Consulting.