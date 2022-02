Racine Talla sur la composition hétérogène du bureau municipal : « ici, nous ne sommes pas dans un lieu de confrontation politique, mais plutôt, celle des idées »

Même sorti vainqueur parmi les 11 listes qui étaient en compétition dans la commune de Wakhinane Nimzatt, le maire Racine Talla envisage un travail d'équipe, loin de toute considération politique : "Par la grâce de Dieu nous avons l'expérience. J'ai été maire pendant 7 ans et je peux vous assurer qu'on n'a jamais senti de clivage politique dans notre commune. Lorsqu'il y a clivage, c'est juste dans la différence d'approches. D'ailleurs, je ne me suis parfois pas entendu avec des gens de mon parti et ce sont d'autres hommes politiques de différentes appartenances qui m'ont soutenu", fera savoir le maire réélu qui s'est présenté hier matin à la salle de délibération de la commune de Wakhinane Nimzatt pour assister à l'élection du nouveau bureau après son installation.



Les considérations politiques pouvant entraver le processus de développement de la commune sont bannies de la commune. C'est l'avis de Racine Talla convaincu que ce nouveau bureau, même si celui qui le pilote est de la mouvance présidentielle, va impérativement prendre en compte toute proposition des conseillers quelle que soit leur sensibilité politique.



« Si un conseiller vient avec son projet, il doit bien être écouté et sa proposition bien étudiée parce que c'est un représentant d'une localité. Donc, le conseil municipal n'est pas un lieu de confrontation politique. Au contraire, c'est un lieu d'échanges et de confrontations d'idées », a encore servi le maire de Wakhinane Nimzatt promettant que la gestion de la commune sera transparente avec une prise en compte de toutes les préoccupations...