Racine Talla (Dg Rts) : « On peut bâtir un modèle autour du football et de la production télévisuelle »

Le directeur général de la Rts, Racine Talla, présent lors de la signature de l’accord de partenariat entre la Fédération sénégalaise de Football (FSF), la Ligue Sénégalaise de football professionnel (LSFP) et la Télévison nationale (RTS), a mis l’accent sur le rôle que la RTS entend jouer dans le cadre de la vulgarisation du championnat local Sénégalais. « Nous venons de finaliser un pacte, un contrat pour la couverture des matches de la ligue Pro. Nous disposons d’un équipement technique de dernière génération. Nous produisons et nous diffusons en numérique et en haute définition. Et, nous pouvons être compatibles avec les différents signaux qui sont là. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la FIFA a sollicité la RTS pour faire partie d’une short list qui peut produire des matches pour le compte de la FIFA, dans 16 pays d’Afrique. » Avec les équipements adéquats et l’expérience requise, la télévision nationale dispose de tous les outils nécessaires pour la réussite de cette mission, a précisé Racine Talla.

Pour passer à l’ère du sport-Business, il est donc essentiel de faire de la promotion du football made in Sénégal, une priorité absolue insistera Mr Talla. « On peut bâtir un modèle autour du football et de la production télévisuelle. Un modèle qui pourrait être répliqué et qui pourrait être tout bénef pour la RTS, la fédération et la Ligue Pro. On est quand même diffusé partout, on a trois ou quatre satellites à travers le monde, sans oublier le fait qu’on couvre toute l’étendue du territoire national. Ce sont des atouts importants pour le football, mais cela peut aussi attirer les gens vers les stades. » La deuxième journée de ligue 1, précisément le duel qui opposera l’AS Pikine au Jaraaf de Dakar, sera la toute première retransmission en direct découlant de ce partenariat.