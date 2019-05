Racine Coly : « Ce que je peux apporter à gauche, un droitier ne peut le faire »

Vous êtes confiant pour figurer sur la liste ?

« Je suis confiant à 100 %, je me suis mis dans la tête que si la liste devait sortir aujourd’hui, je serai dans les 23. Je suis tranquille, je sais que le peu de temps que j’ai joué avec les « Lions » j’ai montré des choses intéressantes. Le staff aussi a confiance en moi. »

Vous n’êtes pas en sélection depuis votre blessure. Cette longue absence ne risque t-elle pas de jouer en votre défaveur ?

C’est vrai que j’ai été éloigné des terrains à cause de ma blessure, mais à mon retour j’ai été en forme. Ça faisait un moment que j’avais repris l’entraînement mais le coach (Viera) avait décidé de ne pas me faire jouer. Néanmoins, j’ai joué 90 minutes contre Saint-Etienne et montré de très belles choses.

En votre absence, Aliou Cissé a fait jouer des joueurs comme Youssouph Sabaly et Pape Djibril Diaw. Comment avez-vous apprécié leurs prestations ?

« J’ai suivi tous les matches, ce sont de bons joueurs. Sabaly est un bon joueur que je respecte. Tous les autres qui ont joué ont fait de bonnes choses personne n’en disconvient. Mais ce que je peux apporter là-bas, un droitier ne peut le faire, je suis un gaucher naturel. Et je pense que c’est plus facile de jouer avec. C'est pourquoi je suis confiant par rapport à ma participation à la CAN. »