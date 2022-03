Rabat – Résolution des conflits et Médiation en Afrique : Maodo Malick Mbaye élu Président du GIMA

Maodo Malick Mbaye, expert en médiation internationale, a été élu Président du GIMA, selon une note parvenue à Dakaractu. Le Groupe d’Initiatives pour une Médiation à l’Africaine (GIMA) est une organisation regroupant des intellectuels de la société civile, d’anciens diplomates et autres acteurs de la vie politique, sportive et culturelle dont regorge le continent africain.



L’élection a eu lieu à l’issue d’une Assemblée Générale tenue dans la capitale politique marocaine, Rabat, choisi pour abriter le siège de l’organisation. Pour rappel, sa mission principale est de réfléchir sur des mécanismes de médiation rapides et efficaces à l’Africaine, c’est-à-dire s’appuyant sur des ressources endogènes pour la résolution et la gestion des conflits en Afrique, ou ailleurs dans le monde où l'expertise du GIMA est requise pour le retour ou l’instauration définitive de la Paix.



L’Organisation a une position neutre de leadership en toutes circonstances et a pour vocation d’accompagner les initiatives des institutions d’intégration régionales et sous régionales du continent africain, précise d'ailleurs la source.

Maodo Malick Mbaye a été élu à l’unanimité pour un mandat de 5 ans. A noter également la présence de sommités intellectuelles du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest. Le Professeur de Droit Yassir Salah de l’Université Abdelmalek Essaâdi de Tanger est élu Secrétaire Permanent. Le Docteur Younès El mrabet El Hilali est le Trésorier du GIMA.

Aussitôt élu, le nouveau Président du GIMA a tenu un Side Évent avec l’association des jeunes Maghrébins vivant à Rabat. Ce fut une occasion pour Maodo Malick Mbaye de sensibiliser ces jeunes sur les dangers du discours aux relents raciaux et religieux dans la cohésion de l’Afrique.



Le Bureau Exécutif est composé entre autres membres, du Pr Malik Boumediène de la Faculté De Gouvernance à l’université polytechnique Mohamed VI, de Shimaa Ali Abdelkreem, de nationalité égyptienne et Experte en sécurité alimentaire, Mme Massoud Barry guinéenne et Présidente OSH-Guinée (Organisation de Secours aux Handicapés de Guinée.