RUSSIE 2018 : Saer Seck voit les Lions au second tour

L’équipe du Sénégal a de "grandes chances" de se qualifier pour le second tour du Mondial 2018 (14 juin-15 juillet), estime Saer Seck, premier vice-président de la Fédération sénégalaise de football.





Le sélectionneur des Lions Aliou Cissé "a tout ce qu’il faut" pour parvenir à ce résulat, a indiqué M. Seck, qui s’entretenait avec des journalistes africains sur le réseau social Whatshap.



"Si vous voulez savoir si je crois à la qualification en huitième, ma réponse est oui", a déclaré le premier vice-président de la FSF, selon qui tous les matchs de la Coupe du monde 2018 se présentent comme des finales à jouer et à remporter.



Le chargé des équipes nationales à la FSF refuse de miser sur le le "minimum syndical" pour le Sénégal.



Parlant du sélectionneur national, il estime que crédit doit être accordé à Aliou Cissé, rappelant depuis sa prise de fonction, ce dernier n’a perdu aucun match officiel.



"Il est bien entouré et a un excellent vécu avec Omar Daff", un ancien international sénégalais souvent appelé dans le staff, qui était de la campagne du Sénégal lors du Mondial 2002, avec justement les Aliou Cissé, El Hadj Diouf et Khalilou Fadiga.



Le Sénégal, logé dans le groupe H de la Coupe du monde 2018, sera pour les matchs de poule opposé à la Pologne (19 juin), au Japon (24 juin) et à la Colombie, le 28 juin.



En 2002, pour sa première participation à une phase finale de Coupe du monde, le Sénégal avait atteint les quarts de finale.