RUSSIE 2018 : Le coach Aliou Cissé et deux ex-arbitres internationaux bénéficient d’un ‘’SARGAL’’ à Ziguinchor

L’entraîneur de l’équipe nationale A de football, qualifiée à la phase finale de la coupe du monde Russie 2018, a bénéficié ce week-end de tous les honneurs de la population de Ziguinchor, sa ville d’origine. Aliou Cissé, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a été « fêté » en compagnie des anciens arbitres internationaux Oumar Diop et Aliou Badara Diatta.



C’est un comité dirigé par le Professeur Nouha Cissé, ancien proviseur du Lycée Djignabo de Ziguinchor et ex-président du Casa-Sports, qui a été chargé de planifier et d’organiser l’ensemble des manifestations marquant le « Sargal Aliou Cissé ».



Les populations ont d’abord accueilli Aliou Cissé à l’aéroport de Ziguinchor, munies d’une large banderole verte et blanche floquée de son effigie, avec les inscriptions suivantes : « Merci Aliou Cissé. Le Sénégal reconnaissant. »



Après l’accueil, une caravane les a conduits, lui et les deux anciens arbitres, à la Gouvernance de Ziguinchor où ils ont été reçus dans le bureau officiel du Gouverneur Guédji Diouf. Un court instant après, ils ressortent pour s’adresser à la presse entre plusieurs selfies et des séances-photos souvenir.



Le Gouverneur de Ziguinchor a, lors de sa prise de parole, déclaré que c’était pour eux « une grande fierté de recevoir Monsieur Aliou Cissé, entraîneur de l’équipe nationale du Sénégal et les arbitres Badara Diatta et le Doyen Oumar Diop car ce sont des Sénégalais qui non seulement se sont bien illustrés dans le domaine du sport, mais également sont des ressortissants de la région naturelle de la Casamance qui ont marqué le sport sénégalais. »



Selon M. Guédji Diouf, « ce sont des figures emblématiques du sport qui méritent d’être montrées en exemple aux sportifs de manière générale, mais aussi aux jeunes tout court qui aspirent à être des leaders. »



Réagissant à la suite du gouverneur, l’entraîneur national de football a déclaré qu’il se sentait honoré tout en éprouvant de la « satisfaction ». Aliou Cissé a ajouté que c’était « exceptionnel d’avoir été accueilli de la sorte par les Ziguinchorois et d’être parmi mes parents. C’est un honneur parce qu’il y a beaucoup d’enfants de la Casamance, mais je crois, je fais partie des premiers à qui l’on rend hommage. »



Le coach Aliou Cissé a évidemment vite changé de registre pour déclarer ceci : « j’appelle tous les Sénégalais à continuer de prier pour cette équipe (nationale de football). Je suis sûr que s’il continuent à faire ce qu’ils ont l’habitude de faire c’est-à-dire être derrière cette équipe avec leurs prières, Incha Allah on pourra faire de très grandes choses. »



Après la gouvernance de Ziguinchor, direction l’hôtel de ville où les attendaient le maire Abdoulaye Baldé et le conseil municipal.



Sur place, le premier magistrat de Ziguinchor Abdoulaye Baldé, qui a « apprécié cette belle initiative », a promis de « proposer au conseil municipal de la perpétuer en diversifiant la journée de l’excellence consacrée à l’éducation en l’étendant à tous les domaines. »