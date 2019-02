RUFISQUE / Ousmane Sonko : « Vous avez le meilleur candidat et le meilleur programme! »

Le candidat Ousmane Sonko s’est présenté devant ses militants et sympathisants à Rufisque comme le meilleur candidat de ces élections et celui qui a en même temps le meilleur programme.

Il ravive ainsi la question pour un grand débat présidentiel avec ses concurrents dans la course à la présidentielle...