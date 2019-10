RUFISQUE : « Nous sommes dans la dynamique de matérialiser le concept "Ubi TAy Jang Tay" sur l’ensemble du territoire, même si les difficultés persistent » (Mamadou Talla ministre de l’Education Nationale)

Venu voir l’état des lieux et l’effectivité du démarrage des cours dans les établissements scolaires de la veille cité, le ministre de l’Education Nationale a visité l’école élémentaire Marième Tall Diop et l’école privée Catholique Saint Joseph. « Ces deux écoles situées dans la commune de l’Est ont démarré sans difficultés les cours. Et c’est un exemple à suivre car tous les acteurs ont contribué pour matérialiser le concept "UBI TAY JANG TAY ». Les opérations de nettoyage ont démarré trois semaines avant la rentrée des classes. Cependant les difficultés persistent dans certaines zones du pays. « Nous devons travailler plus. Il faut que nous atteignons au moins 90% de notre objectif et faire en sorte que les écoles puissent être opérationnelles dès le jour de la rentrée des classes, malgré les problèmes liés aux inondation... », renseigne le ministre.