RUFISQUE/LUTTE CONTRE LE COVID-19 : La sous brigade d'hygiène désinfecte les lieux publiques de la ville.

Dans le souci de bien s’impliquer dans la lutte contre la propagation du virus COVID-19, la sous brigade départementale d’hygiène de Rufisque a déployé les gros moyens pour protéger la ville du coronavirus. C’était une opération d’une grande envergure dirigée par le Major Mamadou Thiam Faye, Chef de service de la sous brigade départementale d’hygiène de Rufisque, ce lundi 23 mars 2020, aux environs de 20h heures.



Cette opération a permis de désinfecter certaines zones du centre-ville telles que le marché portable communément appelé « Market Ba », le foirail municipal, la gare routière, le quai de pêche et le marché central. Occasion pour le Major Mamadou Thiam Faye, de faire le bilan de l’opération ainsi que les raisons. Selon lui, l’importance de cette opération de désinfection est de combattre le COVID-19. Ainsi, poursuit-il, plus de 50 litres de désinfectants ont été utilisés et des produits très efficaces pour tuer le coronavirus.



Par ailleurs, M. Faye a également saisi l’opportunité pour informer la population de l’opération contre les denrées alimentaires vendues sur la voie publique qu’ils comptent mener lui et son équipe dès demain, toujours dans le souci de stopper les risques de contamination. « Nous demandons à la population d’acheter le pain au niveau des boulangeries ou les kiosques, mais on ne veut plus voir du pain dans les chariots, mobylettes ou dans des taxis clando », a-t-il déclaré.



S’agissant de l’aspect prévention, le Chef de service de la sous brigade départementale d’hygiène exhorte la population à rester chez elle et que les déplacements soient limités. Mais surtout à changer de comportement car selon lui, l’heure est grave. Pour finir, le Major Mamadou Thiam Faye, a remercié le gouvernement Sénégalais, le ministère de la santé et tous les partenaires, à savoir les maires des différentes communes…