RUFISQUE/LENDENG : Les maraîchers tirent sur SEN'EAU et alertent les autorités.

Ce dimanche 05 juillet 2020, les maraîchers de Lendeng, de concert avec le CICODEV et le GRDR, se sont réunis pour dénoncer le comportement de SEN' EAU qui est en train de détruire les productions maraichères de Lendeng par un manque criard d'eau qui dure depuis 3 mois. Selon, le Président du Collectif des quatorze quartiers de Gouye Mouride, Pape Konaté, "nous dénonçons fermement le comportement de SEN' EAU par rapport au circuit d'eau qu'ils ont fermé sans pour autant nous avertir. On ne peut pas se permettre de laisser SEN'EAU détruire Lendeng puisque Lendeng est le poumon vert de toute la ville". Les maraîchers prévoient ainsi de porter plainte contre SEN' EAU.



Par ailleurs, le DG de CICODEV/AFRIQUE, Amadou Kanouté, a déclaré que "nous avons un besoin urgent, qui est de pouvoir mettre en place une politique d'eau pour l'agriculture et une politique d'eau pour la consommation humaine. À en croire à M. Kanouté, beaucoup de champs sont asséchés et il n’y a plus de verdure dans les champs de Lendeng tout cela à cause du manque d'eau. Il poursuit que "Lendeng a été érigée par le chef de l'Etat comme une zone non aedificandi où on ne fera que du maraîchage."



En outre, le porte-parole des maraîchers, Kalidou Dia, a lancé un appel à l'endroit du chef de l'Etat pour régler définitivement le cas de Lendeng et demande à SEN'EAU d'enlever leur installation dans les plus brefs délais...