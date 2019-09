RUFISQUE : L’IEF en mode fast track pour accueillir les élèves dans les établissements scolaires

À quelques jours de la rentrée des classes, à l’instar des autres Inspections de l'Education et de la Formation du pays, celle de Rufisque est à pied d’œuvre pour rendre effectif le concept « Oubi Tay Jang Tay ». Les dispositifs nécessaires sont en train d’être pris pour nettoyer et évacuer l’eau qui se trouve dans certaines écoles du département. Les directeurs d’écoles, la brigade des Sapeurs-pompiers et le service d’Hygiène vont collaborer pour le nettoyage et la désinsectisation des lieux avant le jour de la rentrée des classes fixé le 3 octobre prochain sur l’ensemble du territoire Sénégalais. « D’ailleurs, le pompage des eaux qui inondent certaines écoles de la veille ville a démarré depuis lundi dernier,» rassure M. Maguèye Guèye, IEF par intérim de Rufisque commune. Des mesures qui devront permettre aux élèves de regagner les classes pour entamer l’année scolaire 2019- 2020 à date échue.