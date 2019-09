RUFISQUE : "L'État va promouvoir le langage des signes pour faciliter l’insertion des personnes malentendantes." (Arame T. Sène, Dir. Action Sociale)

À l’instar de la communauté internationale, le Sénégal a célébré ce samedi 28 septembre, la journée internationale des sourds et de la surdité. Rufisque a abrité cette manifestation qui a réuni les personnes qui vivent avec ce handicap et les autorités. « Promotion de la langue des signes » pour apporter des réponses à la problématique liée à la surdité et relative à l’insertion scolaire, professionnelle et la politique des sourds a été choisi comme thème pour cette deuxième édition. Au Sénégal, le centre verbo tonal est la principale structure publique spécialisée dans le domaine de l’enseignement des sourds. Ce vide en matière d’enseignement est en partie responsable du faible taux d’alphabétisation. « Ce qui ne favorise pas leur insertion dans le tissu économique » , a dit la directrice de l’action sociale, Mme Arame Top Sène. Pour reverser cette tendance, " L'Etat du Sénegal va promouvoir le langage des signes pour faciliter l’insertion des personnes malentendantes", a t-elle dit.