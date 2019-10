RUFISQUE : « Au Sénégal le droit coutumier domine toujours le droit moderne et la femme est victime de cette situation » (Mme Aissatou kanté Faye, AFJS)

L’association des Femmes juristes du Sénégal, dans le cadre de leurs activités de sensibilisation, a organisé une caravane dans les communes de Tivaouane Peulh, Niague et Diamniadio ce samedi 26 octobre 2019. « L’accès des femmes à la justice, un enjeu des droits humains », a été le thème choisi a dit la présidente de la commission droits de l’enfant de l’AFJS, par ailleurs présidente du tribunal de première instance de Rufisque, madame Aissatou Kanté Faye. Au Sénégal, plusieurs facteurs bloquent les femmes et les empêchent d’ester en justice, a t-elle relevé Toujours selon elle,« L’analphabétisme, le manque de moyens financiers et le regard des autres les empêchent d’aller vers la justice. Le droit est écrit aussi avec une langue étrangère », déclare-t-elle. Et d'ajouter, "même si des journées de sensibilisation sont organisées un peu partout dans le pays le problème demeure entier. Le droit coutumier devance toujours le droit moderne en matière de divorce, succession. C'est toujours au détriment des femmes ", déplore la présidente de la commission droits de l’enfant de l'AFJS.